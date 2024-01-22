В Польше назвали главного поставщика вооружения в страну

США в прошлом году стали основным поставщиком оружия в Польшу, Варшава в 2023 году потратила 4% ВВП на оборону. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Поэтому в прошлом году мы уже потратили 4 процента нашего ВВП на нашу оборону… Это огромные закупки оружия, которые мы в основном совершаем в США», — заявил Дуда.

По его словам, тесный союз между Польшей и США, прочные евроатлантические связи отвечают интересам не только Польши и ЕС, но и Вашингтона. Он подчеркнул, что «чем крепче эти связи, тем безопаснее Европа».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новое правительство страны изучает варианты того, как можно производить больше боеприпасов и военной техники для Украины.

Ранее в Польше раскрыли приоритеты своего председательства в ЕС.