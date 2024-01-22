Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили смысл законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии

Депутат Милонов: конфискация имущества в первую очередь распространится на уехавших из РФ

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Законопроект о конфискации имущества у лиц, распространяющих фейки о российской армии, необходим в первую очередь для наказания уехавших из России граждан, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Сейчас такое нарушение предполагает штрафы, которые не представляют угрозы для живущих за рубежом, пояснил он в беседе с RT.

Напомним, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил в первом чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии. Также документ предусматривает наказание за призывы «к осуществлению деятельности против безопасности государства».

«Наказание за фейки о российской армии и в принципе за дискредитацию нашей страны предполагает уплату определенных штрафов, чаще всего, однако же, те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей», — заявил депутат, добавив, что при этом уехавшие граждане получают доходы с бизнеса и собственности, оставшихся в России.

Законопроект о конфискации имущества Милонов назвал «обеспечительной нормой», заявив, что у обвиненных в дискредитации следует национализировать все права на имущество, вклады и сбережения.

Как сообщал глава профильного комитета Павел Крашенинников, 24 января документ рассмотрят на пленарном заседании.

В Кремле ранее отреагировали на рассмотрение законопроекта депутатами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами