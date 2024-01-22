В Госдуме объяснили смысл законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии

Законопроект о конфискации имущества у лиц, распространяющих фейки о российской армии, необходим в первую очередь для наказания уехавших из России граждан, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Сейчас такое нарушение предполагает штрафы, которые не представляют угрозы для живущих за рубежом, пояснил он в беседе с RT.

Напомним, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил в первом чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии. Также документ предусматривает наказание за призывы «к осуществлению деятельности против безопасности государства».

«Наказание за фейки о российской армии и в принципе за дискредитацию нашей страны предполагает уплату определенных штрафов, чаще всего, однако же, те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей», — заявил депутат, добавив, что при этом уехавшие граждане получают доходы с бизнеса и собственности, оставшихся в России.

Законопроект о конфискации имущества Милонов назвал «обеспечительной нормой», заявив, что у обвиненных в дискредитации следует национализировать все права на имущество, вклады и сбережения.

Как сообщал глава профильного комитета Павел Крашенинников, 24 января документ рассмотрят на пленарном заседании.

В Кремле ранее отреагировали на рассмотрение законопроекта депутатами.