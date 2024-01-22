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США ответили на испытания КНДР системы подводного ядерного оружия

Yonhap: США отправили в Южную Корею самолет после испытаний КНДР ядерного оружия

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Shutterstock

Разведывательный самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над Южной Кореей для наблюдения за действиями КНДР после заявления Пхеньяна об испытании системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Самолет наблюдения США пролетел над Южной Кореей в понедельник, как показали авиационные трекеры, с очевидной миссией по наблюдению за Северной Кореей после заявленного испытания подводного ударного ядерного беспилотника», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что самолет-разведчик был отправлен в Южную Корею через три дня после того, как Северная Корея заявила, что испытала «Хэиль-5-23».

Это третий зафиксированный полет в этом году после двух предыдущих, совершенных 4 и 17 января.

Как пишет Yonhap, Южная Корея и США усилили мониторинг, чтобы «обнаружить возможные признаки провокаций Пхеньяна».

В январе сообщалось, что КНДР провела испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.

Ранее в США рассказали о главной цели Вашингтона на Корейском полуострове.

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