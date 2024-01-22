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В Кремле обвинили Украину в терроризме после ударов по Донецку

Песков назвал украинские удары по Донецку чудовищным актом терроризма

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинский удар по торговым рядам в Донецке — это чудовищный террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей», — отметил он.

По словам представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин получил доклады о происшествии и дал необходимые поручения. Песков отметил, что местными властями принимаются необходимые меры, поэтому специального заявления Кремля на этот счет не запланированы.

«Президентом были даны необходимые поручения. Необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», — пояснил он.

До этого верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично осудить обстрел мирных жителей Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не примет «заморозку» конфликта с РФ.

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