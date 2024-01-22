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В КНДР заявили, что ждут Путина в стране в ближайшее время

El Mundo: в КНДР заявили о готовности Путина посетить страну в ближайшее время

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Валерий Мельников/РИА Новости

В КНДР заявили о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина в ближайшее время посетить страну в ответ на визит ее председателя Ким Чен Ына во Владивосток в сентябре 2023 года. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

В статье говорится, что Путин мог бы сообщить об этом главе МИД КНДР Цой Сон Хи во время его визита в Россию 15-17 января.

Согласно информации газеты, российский лидер также попросил передать Ким Чен Ыну глубокую признательность за приглашение посетить Пхеньян.

По итогам визита Цой Сон Хи в Россию в МИД КНДР Путина назвали самым близким другом корейского народа и выразили надежду на то, что он вскоре посетит государство.

В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию Артем-Приморский 1 в Приморье. Там глава министерства обороны России Сергей Шойгу показал северокорейскому лидеру сверхзвуковые стратегические ракетоносцы и другие виды вооружения и техники российской армии.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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