Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания бывшего главы США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы.

По словам представителя Кремля, никаких контактов на этот счет не было.

До этого Трамп пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах главы США. Политик отмечал, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Позднее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Путин не ответил бы на звонок Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для разрешения вооруженного конфликта на Украине.

Обозреватель агентства Bloomberg Ниа-Малика Хендерсон заявляла, что сильная сторона экс-президента США на выборах 2024 года будет заключаться в том, что избиратели помнят о более благоприятном экономическом положении страны в 2017-2021 годах, когда он был главой государства.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.