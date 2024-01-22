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Путин собирается провести переговоры с Лукашенко

Песков: мы своевременно сообщим о дате переговоров Путина и Лукашенко

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Действительно, такие контакты планировались. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможной встрече двух лидеров.

Лукашенко ранее заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ). Об этом он сообщил во время встречи с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

До этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. Он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии.

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