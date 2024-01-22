Зеленский подписал указ о возвращении в состав Украины «исторических» земель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом президент сообщил в обращении ко Дню соборности, его цитирует издание «Украинская правда».

На сайте офиса президента соответствующего документа пока нет. В своем обращении к согражданам Зеленский не уточнил, о чем идет речь в указе.

«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — пояснил украинский лидер.

Также Зеленский предложил дать гражданство этническим украинцам по всему миру.

В конце прошлого года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о новых антироссийских санкциях. В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц. Ответственность за исполнение решения возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее на Украине оценили шансы мобилизовать беженцев, проживающих за границей.