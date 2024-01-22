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В Германии могут сократить субсидии правой партии АдГ

Член бундестага ФРГ Фехнер: правой партии АдГ могут сократить субсидии

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Axel Schmidt/Reuters

В Германии на фоне растущей критики в адрес правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правящая коалиция обсуждает вариант сокращения субсидий для партии. Об этом заявил исполнительный директор парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Йоханнес Фехнер в интервью газете Handelsblatt.

«Значительное сокращение государственных ресурсов для антиконституционных партий является важным элементом противодействия государства», — заявил Фехнер.

Как отмечает издание, в центре внимания дискуссий относительно «Альтернативы для Германии» сейчас находятся возможные альтернативы процедуре запрета партии.

До этого сообщалось, что более 144 тысяч человек вышли в субботу на акции протеста на улицы городов Германии, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ).

В январе вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) дошел до бундестага.

Ранее кандидат от партии АдГ впервые занял пост главы города в Германии.

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