В Германии могут сократить субсидии правой партии АдГ

В Германии на фоне растущей критики в адрес правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правящая коалиция обсуждает вариант сокращения субсидий для партии. Об этом заявил исполнительный директор парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Йоханнес Фехнер в интервью газете Handelsblatt.

«Значительное сокращение государственных ресурсов для антиконституционных партий является важным элементом противодействия государства», — заявил Фехнер.

Как отмечает издание, в центре внимания дискуссий относительно «Альтернативы для Германии» сейчас находятся возможные альтернативы процедуре запрета партии.

До этого сообщалось, что более 144 тысяч человек вышли в субботу на акции протеста на улицы городов Германии, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ).

В январе вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) дошел до бундестага.

Ранее кандидат от партии АдГ впервые занял пост главы города в Германии.