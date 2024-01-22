Рябков высказался об отказе Аргентины от вступления в БРИКС

Отказ Аргентины от членства в БРИКС не повлияет на планы объединения, а вопрос приглашения вместо нее другой страны не стоит в повестке дня. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Россия с уважением относится к решению властей в Буэнос-Айресе, однако выбор Аргентины никак не повлияет на планы стран – членов БРИКС укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие в сфере политики, безопасности, экономики, финансов, культуры.

«Как мы уже неоднократно говорили, важнейшая задача российского председательства [в БРИКС] в текущем году – органичная интеграция новых участников во всю архитектуру сотрудничества», — пояснил Рябков.

Приглашение к участию в сообществе не будет переадресовано какому-либо другому государству вместо Аргентины.

«Это – не футбольный матч, где на замену одному игроку на поле выпускают другого. БРИКС — самодостаточное объединение со своими традициями, процедурами и ценностями. И процесс расширения — не самоцель, а свидетельство роста международного авторитета объединения», — сказал Рябков.

По словам Рябкова, о планах в той или иной форме расширять сотрудничество с БРИКС выразили уже около 30 развивающихся государств.

29 декабря новый президент Аргентины Хавьер Милей сообщил Путину и Си Цзиньпину об отказе от участия в БРИКС.

18 января глава МИД России Сергей Лавров назвал решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС ее суверенным правом.

Ранее отказ страны от участия в БРИКС объяснили в МИД Аргентины.