Лукашенко запланировал провести переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета СГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил корреспондент агентства «БелТА».

На встрече в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым глава государства подчеркнул, что до заседания он с Путиным проведет переговоры в формате «один на один», а не в узком составе. Он отметил, что коллеги обсудят принципиальные вопросы.

«Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения», — заключил Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. Он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

Ранее в Белоруссии заявили о готовности отстаивать свои национальные интересы.