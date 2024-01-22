В Молдавии сообщили об усилении экономического кризиса в стране

Экономика Молдавии находится в кризисе, высокие цены на энергоресурсы в стране сделали нерентабельным промышленное производство, которое за последние два года упало более чем на 10%. Об этом говорится в заявлении оппозиционной молдавской партии «Возрождение», опубликованном в Telegram-канале партии.

«Молдавская экономика стремительно сжимается. По официальным данным за последние два года объемы промышленного производства в нашей стране сократились более чем на 10 процентов. Не нужно быть экономистом, чтобы понять причины падения – высокие цены на энергоресурсы сделали нерентабельными промышленное производство в нашей стране», — говорится в сообщении партии.

Отмечается, что, по мнению партии, «в Молдове власти просто дистанцировались от проблем реального сектора».

До этого бывший премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что властям страны в лице президента Майи Санду необходимо заботиться об экономике страны, а не оглядываться на решения Евросоюза в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы.