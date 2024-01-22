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Нарышкин заявил о формировании на Украине колониальной администрации

СВР: США приступили к формированию колониальной администрации на Украине

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во всех ключевых государственных ведомствах Украины присутствуют американские советники, таким образом США усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, со ссылкой на пресс-бюро СВР сообщает ТАСС.

«Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии «политических агентов» для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей», — сказал Нарышкин.

11 января в Службе внешней разведки заявили, что спецслужбы США проведут в Латвии тренинг по разжиганию вражды в России.

В тот же день Нарышкин заявил, что США активизируют работу по формированию пятой колонны в РФ.

Ранее в США высоко оценили эффективность российской разведки.

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