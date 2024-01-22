Спецпосланник ООН по Сирии примет участие в переговорах в Астане

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, как ожидается, примет участие в переговорах в Астане 24-25 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находимся на связи с его секретариатом, скорее всего, он примет участие», — сказал Смадияров.

До этого дипломат заявил, что переговоры по Сирии состоятся в Астане 24 и 25 января.

20 июня в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии.

Позднее заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш заявил, что Астана предложила сделать прошедшие переговоры заключительным раундом встреч в этом формате.

22 июня в дипведомстве заявили, что правительство Казахстана готово возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.

Ранее в Турции рассказали о военном союзе с Россией против курдов.