Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что самолет Лаврова летел из Москвы в Соединенные Штаты по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут. Непредвиденных обстоятельств во время полета не возникло.

21 января постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что российская сторона призывает верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировать на сегодняшний удар по Донецку со стороны Украины.

18 января Лавров заявил, что вопрос об изменении отношений с РФ нужно будет адресовать новой администрации США.

До этого Лавров обвинил западные страны в двойных стандартах по отношению к террористам.

Ранее в Белом доме заявили о надежде на диалог с Россией по контролю над вооружениями.