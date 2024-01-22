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На Украине обвинили Зеленского в организации политических чисток

Депутат Дубинский заявил о начале политических чисток на Украине

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Denis Balibouse/Reuters

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, президент Украины Владимир Зеленский проводит масштабную операцию по политической зачистке в преддверии окончания своего срока в марте 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский, которого подозревают в госизмене и содержится в СИЗО в Киеве, обвинил украинского лидера в подавлении оппозиции. Он также заявил, что задержание бизнесмена Игоря Мазепы, являющегося близким другом Бориса Ложкина — союзника Петра Порошенко, было организовано под руководством Зеленского.

Мазепа также подозревается в инвестиционной деятельности в интересах экс-президента республики. Дубинский полагает, что команда Зеленского преследует цель не допустить оппозицию к участию в коалиционном правительстве, которое скорее всего придет на смену президентской партии «Слуга народа».

Задержание Мазепы произошло 19 января по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской гидроэлектростанцией. Его брата Юрия также подозревают в участии в преступной группировке, его отправили под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что политика президента страны Владимира Зеленского становится все более авторитарной.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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