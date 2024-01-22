Дерматолог прокомментировал слухи о «сифилисе» у Трампа

Красные пятна на руке бывшего президента США Дональда Трампа не говорят о том, что у политика сифилис. Об этом заявил дерматолог в интервью BILD.

На одном из фото на пальцах и ладони Трампа заметили видны красные пятна. Экс-советник Клинтона Джеймс Карвилл заявил, что это свидетельствует о сифилисе второй стадии.

Дерматолог заявил BILD, что это точно не сифилис, а состояние рук Трампа не говорит о состоянии его здоровья. По мнению врача, это может быть безобидное кожное заболевание.

21 января Трамп скептически отнесся к идее назначения своего конкурента от Республиканской партии Никки Хейли на должность вице-президента в случае возвращения в Белый дом.

В этот же день Трамп пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности нынешнего американского лидера Джо Байдена.