WSJ: США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС к новой сделке по заложникам

США, Египет и Катар подталкивают Израиль и палестинцев из радикального движения ХАМАС к новому соглашению, направленному на освобождение заложников. Об этом со ссылкой на участвующих в переговорах дипломатов сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, новая сделка представляет собой план, в соответствии с которым, после освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников последует всеобъемлющее прекращение огня. Газета отметила, что ни одна из противоборствующих сторон не согласилась на такую сделку, однако само желание Израиля и ХАМАС ее обсуждать является шагом вперед. Предполагается, что переговоры по этому соглашению будут организованы через несколько дней в египетской столице, Каире.

План предполагает, что сначала ХАМАС должен отпустить всех гражданских заложников, за что Израиль освободит из тюрем несколько сотен палестинских заключенных и выведет свои войска из городов сектора, а также обеспечит свободу передвижения в анклаве и разрешит удвоить поставки гуманитарной помощи. Вторая часть сделки заключается в обмене захваченных в плен женщин-военнослужащих израильской армии на палестинских заключенных. Третья часть плана подразумевает, что ХАМАС освободит всех удерживаемых израильских военных, Израиль же, в свою очередь, должен будет вывести часть своих воинских подразделений из сектора Газа.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принял предложение палестинской группировки ХАМАС о прекращении израильской военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.