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Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир

CNN: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир

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Elizabeth Frantz/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Об этом свидетельствуют опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.

Из данных опроса следует, что за два дня до выборов, на которых республиканцы штата должны будут определить партийного кандидата в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората. В это же время за других кандидатов, бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли голоса собираются отдать 39%, а губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать на 6%.

Комментируя результаты опроса, журналисты CNN отмечают, что Нью-Гэмпшир был единственным штатом с ранними праймериз, где опросы выявляли отсутствие у Трампа поддержки большинства.

«Но этот последний опрос демонстрирует, что популярность Трампа среди республиканской базы и приверженность его сторонников перевешивают привлекательность соперников», — отмечает CNN.

В Айове 15 января стартовал важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий. После них состоятся первые праймериз в Нью-Гэмпшире. Зачем нужны кокусы, чем они отличаются от праймериз и от чего зависит итог выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова.

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