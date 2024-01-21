Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на удар ВСУ по Донецку

Депутат ЕП Бек: Запад отреагировал на удар ВСУ по Донецку без особых эмоций

close
100%
Виктория Веленская/РИА Новости

Запад отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку Донецка недостаточно эмоционально. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в интервью «Известиям».

Политик отметил, что хотя западная пресса и опубликовала статьи о трагедии в Донецке, но они получились не такими эмоциональными, как если бы Россия нанесла удар.

По словам Бека, для западных стран вполне типично проявление двойных стандартов, кроме того, они стараются не называть преступлением действия своих союзников. То же самое, добавил депутат ЕП, происходит при освещении событий на Ближнем Востоке.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ракетная атака Вооруженных сил Украины по донецкому
рынку будет одной из тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, которую инициировала Россия.

21 января по рынку «Меркурий» в Донецке был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Ранее в МИД России прокомментировали террористические атаки Киева.

Все новости на тему:
Конфликт в Донбассе
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами