Запад отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку Донецка недостаточно эмоционально. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в интервью «Известиям».

Политик отметил, что хотя западная пресса и опубликовала статьи о трагедии в Донецке, но они получились не такими эмоциональными, как если бы Россия нанесла удар.

По словам Бека, для западных стран вполне типично проявление двойных стандартов, кроме того, они стараются не называть преступлением действия своих союзников. То же самое, добавил депутат ЕП, происходит при освещении событий на Ближнем Востоке.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ракетная атака Вооруженных сил Украины по донецкому

рынку будет одной из тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, которую инициировала Россия.

21 января по рынку «Меркурий» в Донецке был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Ранее в МИД России прокомментировали террористические атаки Киева.