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В Израиле признали влияние США на ход операции в Газе

Депутат кнессета Данон признал давление на Израиль со стороны США

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AP

Депутат кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон в интервью Politico признал, что США оказывают давление на Израиль.

По его словам, в результате ход военной операции в секторе Газа был изменен. В частности, Данон заявил, что именно влияние Соединенных Штатов привело к освобождению некоторых заложников в декабре 2023 года.

До этого депутат ливанского парламента от блока «Освобождение и развитие» Мухаммед Хаваджа, заявил, что возобновление посреднической миссии США по устранению пограничных проблем между Ливаном и Израилем необходимо, чтобы показать намерение Вашингтона не допустить дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке.

На этой неделе агентство Reuters сообщало, что ливанское шиитское движение «Хезболла» отвергло план США по деэскалации напряженности на границе с Израилем, который подразумевает отвод вооруженных сил от границы.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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