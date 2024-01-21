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Российский сенатор прокомментировал идею Украины о ядерном разоружении России

Сенатор Карасин: идея Украины о ядерном разоружении России несерьезная

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин уверен, что в Кремле не согласятся на ядерное разоружение России ради мира с Украиной. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру», комментируя слова заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка об условии заключения мирного договора Киева и Москвы.

«Замминистра обороны Украины, конечно, великий человек и, видимо, незаурядный политик, но пусть он лучше занимается своими делами и не лезет в большую политику, потому что звучит этот призыв просто анекдотично, смешно», — уверен Карасин.

21 января заместитель руководителя министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия, чтобы заключить мирное соглашение после окончания конфликта на Украине.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья».

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