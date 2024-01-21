В Венгрии заявили, что Европа не может угнаться за развитием Азии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме заявил, что Европа испытывает фрустрацию от того, что Азия развивается в более быстром темпе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст речи главы правительства, который распространила пресс-служба венгерского правительства.

«В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир – Азия – неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию», — сказал Орбан.

По его мнению, в Европе идут по одному из двух путей взаимодействия с Востоком — разъединения или сотрудничества.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита лидеров стран Евросоюза выделить финансовую помощь Украине объемом €50 млрд. Орбан также заявил, что Будапешт считает плохим решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины в содружество.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак назвала способ закончить конфликт на Украине.