Постпредство РФ: удар ВСУ по Донецку станет темой заседания Совбеза ООН

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку будет одной из тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, который запросила Россия. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием [министра иностранных дел РФ] С. В. Лаврова», — написал он.

До этого МИД России осудил ракетный удар Украины по рынку в микрорайоне «Текстильщик» Кировского района Донецка и назвал его варварским терактом против мирного населения.

По данным российского МИД, обстрел велся из подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Всего было совершено «шесть артналетов прицельно по местам скопления людей».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал число пострадавших при обстреле.