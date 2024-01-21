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Путин и президент Египта поучаствуют в мероприятии на АЭС Эль-Дабаа

Путин и Ас-Сиси поучаствуют в мероприятии по заливке бетона на АЭС Эль-Дабаа

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РИА «Новости»

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси примут участие в мероприятии по заливке бетона в основание четвертого энергоблока на АЭС Эль-Дабаа в египетской провинции Матрух. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да. В планах есть такое мероприятие», — сказал Песков.

Начало заливки бетона, как отмечает агентство, означает старт строительства энергоблока АЭС.

АЭС Эль-Дабаа станет первой атомной электростанцией в Египте. Египет и Россия подписали соглашение, согласно которому РФ построит и профинансирует строительство первой египетской АЭС, 19 ноября 2015 года. В конце 2021 года началось строительство площадки материальной и производственной базы первого и второго энергоблоков.

В марте прошлого года министр промышленности и торговли, вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что госкорпорация «Росатом» строит АЭС «Эд-Дабаа» в Египте с опережением установленных сроков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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