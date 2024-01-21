МИД России осудил удары ВСУ по Донецку

Ракетный удар Украины по Донецку является варварским терактом против мирного населения. Об этом заявил российский МИД.

«Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России», — говорится в заявлении ведомства.

Россия категорически осуждает этот удар и призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением атаки, подчеркнули в министерстве.

Утром 21 января украинские войска обстреляли рынок в микрорайоне «Текстильщик» Кировского района Донецка. По данным МИД, обстрел велся из подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Всего было совершено «шесть артналетов прицельно по местам скопления людей».

До этого глава ДНР Денис Пушилин назвал число пострадавших при обстреле.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.