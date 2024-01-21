Евродепутат осудил решение главы Евросовета оставить пост

Депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар заявил, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой должности. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Нельзя быть одновременно политиком, гоняющимся за должностью, и настоящим политическим лидером», — сказал Коллар.

По его словам, «жажда политической власти» идет наперекор принципу нейтральности, который должен соблюдать председатель Евросовета.

До этого американская газета Politico писала, что в ЕС недовольны скорым уходом главы Евросовета Шарля Мишеля со своего поста и его планами стать членом Европарламента, Мишель сталкивается с негативной реакцией в ЕС со стороны официальных лиц.

Шарль Мишель собирается летом 2024 года досрочно уйти в отставку. Политик намеревается стать евродепутатом, а для этого ему придется оставить текущий пост.

Ранее финский депутат Европарламента начал кампанию по сбору подписей, чтобы лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Европейском совете.