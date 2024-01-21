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В МИД России прокомментировали крушение самолета в Афганистане

Захарова: посольство РФ взаимодействует с Афганистаном по крушению самолета

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство находится во взаимодействии с властями Афганистана по вопросу крушения самолета в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной», — заявила она.

По ее словам, контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации.

Она поблагодарила афганскую сторону за помощь в розыскных работах.

До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву пассажирский самолет из Индии Falcon 10. Причиной крушения самолета называют техническую неисправность.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. На борту было двое россиян.

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета с двумя россиянами на борту в Афганистане.

Ранее американский самолет упал в море у берегов Японии.

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