Президент Владимир Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиции в стране. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на книгу американского журналиста Саймона Шустера.

«Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ», — написано в материале.

Они отметили, что с приходом к власти Зеленского его предшественника Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подвергались допросам и отстранялись со своих постов.

В издании также добавили, что у оппозиционеров киевского политика отбирали гражданство Украины.

Другой американский журналист накануне заявил, что Зеленский выставил себя в глупом свете в ходе своего визита в швейцарский Давос. Таким образом журналист прокомментировал просьбы украинского президента о помощи.

До этого президент Украины Зеленский на форуме в Давосе говорил, что украинцы не могут «просто дышать воздухом».

Ранее глава офиса Зеленского рассказал о жалобах военных ВСУ на невозможность наступления.