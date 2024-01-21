Во Франции высказались о возможности создания палестинского государства

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что палестинцы имеют право на создание собственного государства. Такую позицию он высказал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Палестинцы имеют право на суверенитет и на государство», — написал Сежурне.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Париж остается верен своим обязательствам по достижению этой цели.

Ранее палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

До этого сообщалось, что члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США.

Ранее президент Франции обсудил с премьером Израиля операцию в секторе Газа.