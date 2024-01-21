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Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

Трамп пообещал урегулировать конфликт России и Украины еще до инаугурации

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах главы государства. Его слова на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир передает ТАСС.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]», — сказал Трамп.

Политик при этом не уточнил, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не рассказал, как именно намерен разрешить конфликт.

По словам Трампа, он хорошо знает президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

20 января конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявляла, что после победы Трампа на кокусах в Айове всем республиканцам, сенату и палате представителей США необходимо поддержать его политику.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также высказал поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир усомнилась в психическом здоровье экс-президента США.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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