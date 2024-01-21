Названы причины, по которым США начали операцию против хуситов

Соединенные Штаты начали операцию против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море по идеологическим, а не экономическим или каким-либо другим причинам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.

Они утверждают, что президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американская сторона в ситуации в Красном море должна действовать«как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели».

Источники в Белом доме ожидают, что конфликт продлится недолго, поскольку США не ставят перед собой цели полностью уничтожить хуситов или развязать полномасштабную войну в Йемене.

До этого Соединенные Штаты в кооперации с Великобританией в шестой раз за неделю нанесли удары по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в Йемене. На сей раз атака пришлась на крупный портовый город Ходейда с населением порядка 500 тыс. человек, расположенный на побережье Красного моря.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.