Рейтинг популярности партии Шольца упал до самого низкого уровня за 4 года

По данным опроса социологического института IN по заказу газеты Bild стало известно, что рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — партии канцлера Олафа Шольца — упал до самого низкого уровня за четыре года.

В публикации отмечается, что за СДПГ готовы проголосовать только 13% граждан Германии, что почти в два раза меньше, чем на парламентских выборах 2021 года (25,7%).

Издание подчеркивает, что самой популярной партией в Германии стал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Около 30% опрошенных высказали мнение, что готовы проголосовать за фракцию. «Альтернатива для Германии» заняла второе место — партию поддержали 22% граждан ФРГ.

До этого по данным исследования института INSA, проведенного для издания Bild, стало известно, что почти две трети жителей Германии хотели бы смены федерального канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.