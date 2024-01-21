Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рейтинг популярности партии Шольца упал до самого низкого уровня за 4 года

Bild: рейтинг популярности партии Шольца СДПГ упал до 13%

close
100%
Reuters

По данным опроса социологического института IN по заказу газеты Bild стало известно, что рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — партии канцлера Олафа Шольца — упал до самого низкого уровня за четыре года. 

В публикации отмечается, что за СДПГ готовы проголосовать только 13% граждан Германии, что почти в два раза меньше, чем на парламентских выборах 2021 года (25,7%).

Издание подчеркивает, что самой популярной партией в Германии стал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Около 30% опрошенных высказали мнение, что готовы проголосовать за фракцию. «Альтернатива для Германии» заняла второе место — партию поддержали 22% граждан ФРГ.

До этого по данным исследования института INSA, проведенного для издания Bild, стало известно, что почти две трети жителей Германии хотели бы смены федерального канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами