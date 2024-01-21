Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России планируют проиндексировать пенсии самозанятым

«Известия»: Минтруд хочет индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Издание утверждает, что ведомство подготовило поправки в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, благодаря которому пенсии самозанятых будут индексироваться на уровне с неработающими пенсионерами.

В публикации отмечается, что также нововведение предполагает возможность того, что самозанятые смогут пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. 

Подчеркивается, что в текущий момент законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

До этого стало известно, что каждый третий экономически активный россиян не понимает, как происходит расчет пенсии.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами