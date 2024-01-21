Вучич оценил темпы роста ВВП Сербии к 2027 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ВВП страны при нынешних темпах роста к 2027 году достигнет цифры свыше €90 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2012 году ВВП Сербии составлял приблизительно €33 млрд. В 2027 году, по оценкам Международного валютного фонда, этот показатель может составить €92,7 млрд, подчеркнул сербский президент.

Вучич выразил надежду на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и Сербия могла бы дойти до €100 миллиардов.

До этого сербский президент Александар Вучич заявил, что российско-украинский конфликт стал причиной рецессии в Германии, а также привел к проблемам во всей Европе и КНР.

До этого Вучич подчеркивал, что Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России. Тогда сербский лидер комментировал заявления премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти о том, Белград и Москву невозможно без кнута оторвать друг от друга.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.