Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич оценил темпы роста ВВП Сербии к 2027 году

Вучич: ВВП Сербии к 2027 году составит свыше €90 миллиардов

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ВВП страны при нынешних темпах роста к 2027 году достигнет цифры свыше €90 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2012 году ВВП Сербии составлял приблизительно €33 млрд. В 2027 году, по оценкам Международного валютного фонда, этот показатель может составить €92,7 млрд, подчеркнул сербский президент.

Вучич выразил надежду на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и Сербия могла бы дойти до €100 миллиардов.

До этого сербский президент Александар Вучич заявил, что российско-украинский конфликт стал причиной рецессии в Германии, а также привел к проблемам во всей Европе и КНР.

До этого Вучич подчеркивал, что Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России. Тогда сербский лидер комментировал заявления премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти о том, Белград и Москву невозможно без кнута оторвать друг от друга.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами