Конгрессмены США усомнились в Нетаньяху

Конгрессмены США, занимающие важные позиции в сфере национальной безопасности страны, стали терять свою уверенность в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом сообщает NBC News.

В публикации отмечается, что представители Конгресса от обеих партий теряют доверие в Нетаньяху, а также его действиям в войне против палестинского движения ХАМАС.

Телеканал подчеркивает, что законодатели США уже давно высказывают критику в адрес политики израильского премьера, которая привела к разрушениям в секторе Газа и жертвам среди мирного палестинского населения.

До этого стало известно, что члены Конгресса США от Демократической партии и администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является «растущей проблемой» для США.

Отмечается, что Нетаньяху долгое время выступал против решения о создании двух государств. По его словам, это предложение «противоречит идее суверенитета» палестинцев.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.