Экс-постпред США усомнилась в психическом здоровье Трампа

Бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир усомнилась в психическом здоровье экс-президента США и ее соперника в президентской гонке Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хейли, накануне Трамп упомянул ее имя на митинге в контексте обеспечения порядка во время штурма Капитолия, в то время как Хейли не было в округе Колумбия в январе 2021 года.

Она добавила, что Трамп мог говорить о другом человеке — о бывшем спикере Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Я беспокоюсь — и я не имею в виду ничего уничижительного — что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь еще одного человека (кроме президента США Джо Байдена. — «Газета.Ru») чье ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы», — пояснила Хейли.

До этого газета The New York Times писала, что Трамп спутал Хейли с Пелоси, обвиняя первую в ошибках при штурме Капитолия.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.