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Глава МИД Турции обсудил с главой политбюро ХАМАС освобождение заложников

Глава МИД Турции Фидан обсудил с ХАМАС освобождение заложников

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Отмечается, что одним из вопросов на встрече стало освобождение заложников, захваченных в Израиле 7 октября.

«Фидан принял главу политбюро ХАМАС Ханию. В ходе приема обсуждались такие темы как скорейшее прекращение огня, увеличение поставок гуманитарной помощи, освобождение заложников и урегулирование кризиса по принципу «двух государств» для обеспечения долгосрочного мира», — говорится в сообщении.

До этого Министр иностранных дел Турции Фидан говорил, что конфликт между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа имеет тенденцию распространения на весь регион Ближнего Востока.

Глава МИД Турции подчеркнул, что «угроза безопасности исходит не Израилю, а Палестине и другим странам».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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