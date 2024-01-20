Депутат Новиков рассказал, почему Украина пугает Запад российской угрозой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Украина пытается напугать Запад тем, что от России исходит угроза государствам Европы, чтобы получить новую помощь. Этими словами политик прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможном расширении зоны конфликта.

«Представители киевского режима продолжают искать аргументы в надежде убедить Запад вкладываться в их поддержку все более и более активно», — сказал Новиков.

По его мнению, необходимость в этом вызвана тем, что украинское контрнаступление завершилось неудачно, а также тем, что российская сторона планирует дальнейшие действия действия «по демилитаризации, денацификации Украины и защите освобожденных территорий».

Также депутат уверен, что в Киеве обеспокоены тем, что Запад увлечен внутренними вопросами в преддверии крупных выборов в целом ряде стран.

До этого Михаил Подоляк заявил, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться до тех пор, «пока Россия не завоюет всю украинскую территорию, не добьется господства в Европе и пока не завоюет другие постсоветские территории».

Ранее в офисе Зеленского оценили возможность отправки иностранных военных на Украину.