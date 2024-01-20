Президент Швейцарии рассказала, когда может пройти «мирная конференция» по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна намерена провести «мирную конференцию» по Украине в текущем году. Соответствующее заявление она сделала в интервью газете Schweiz am Wochenende.

«Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее. Он точно должен пройти уже в этом году», — сказала глава государства.

По ее словам, Российская Федерация вряд ли примет участие в этом саммите.

«Мы вместе с другими (партнерами) ищем сейчас контакт», — призналась политик.

Она добавила, что Швейцария якобы поддерживает связи с Россией.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира». При этом, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, поездка Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

14 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что РФ должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине, и необходимо найти путь ко включению Москвы в процесс.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.