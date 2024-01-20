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В Словакии заявили, что Украина находится под контролем США

Премьер Словакии Фицо: Киев находится под контролем США, у ЕС нет своего мнения

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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под тотальным контролем США, а Евросоюз ошибается, когда придерживается американской точки зрения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVS.

По словам Фицо, Украина перешла под тотальный контроль и влияние США после Майдана 2014 года.

«Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины», — сказал он.

В этом же интервью Фицо пообещал, что на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем заявит о намерении блокировать членство Украины в НАТО. По мнению премьера Словакии, принятие Киева в альянс означал бы начало третьей мировой войны.

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