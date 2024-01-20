В Кремле отказались назвать дату визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал называть дату визита Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сообщим своевременно», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков рассказал о планах Владимира Путина посетить с официальным визитом КНДР и Турцию.

17 января сообщалось, что делегация из Турции планирует посетить Россию, чтобы обсудить газовый хаб.

Инициативу о создании газового хаба в Турции в октябре 2022 года выдвинул президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, такой хаб мог бы стать площадкой поставки газа в другие страны, в частности в европейские.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о поставках газа из РФ в Европу.