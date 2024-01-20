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Немцы узнали Меркель в статуе голой женщины в Гамбурге

Bild: в Гамбурге появилась статуя голой женщины, местные узнали в ней Меркель

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

В Гамбурге появилась статуя голой женщины, сидящей на одном из контейнеров рядом с гамбургским театром «Талия», которая ранее использовалась в качестве декорации в театре, при этом местные жители узнали в ней бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«В Гамбурге появилась статуя голой женщины. Горожане узнали в ней Ангелу Меркель», — пишет издание.

По данным газеты, статую позднее продали владельцу комплекса зданий, где находится театр. Он, по всей видимости, и приделал голову Меркель фигуре.

Отмечается, что некоторые политики уже обратили внимание на эпизод, подчеркивая, что гамбургский театр «Талия» получает государственное финансирование. По словам представителя партии ХДС в Гамбурге Свена Хильшера, «оскорбление политиков сейчас нравится многим гражданам», оно «способствует общему разочарованию в политике и ведет к снижению еe значимости».

До этого в Германии раскритиковали Меркель за отсутствие проницательности.

Ранее партия Меркель перепутала бундестаг с дворцом президента Грузии.

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