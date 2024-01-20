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Слуцкий раскритиковал Запад за русофобию

Слуцкий: русофобская политика Запада выглядит злобным ответом на успехи России

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Пресс-служба филиала ПАО«ИЛ-Авиастар»

Председатель комитета по международным делам Государственной думы и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что русофобская политика стран Запада выглядит беззаконным, злобным и бессильным ответом на успехи политики России. Соответствующий пост опубликован на странице политика в «ВКонтакте».

Таким образом Слуцкий прокомментировал доклад министерства иностранных дел России о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом.

По слова парламентария, если посмотреть на то, скольких российских граждан затронула русофобская политика Запада, то можно увидеть, что выглядит это «совершенно беззаконным, злобным и бессильным», и причиной этому стали успехи России в экономике, несмотря на введенные против нее санкции.

Слуцкий высказал мнение, что россиян за границей притесняют, а иностранные чиновники и политики за подобные преследования должны будут ответить по закону.

Кроме того, глава партии ЛДПР призвал принять в России федеральный закон о приравнивании русофобии к экстремизму.

На этой неделе Слуцкий также заявлял, что саммит по Украине в Давосе без России является очередной тратой времени.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук назвал Украину одной из самых страшных стран в мире из-за русофобии.

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