Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН заявили, что в секторе Газа ежечасно погибают две матери

ООН: с начала эскалации конфликта в секторе Газа ежечасно погибают две матери

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

С начала эскалации палестино-израильского конфликта ежечасно в секторе Газа погибают две матери, при этом по меньшей мере 10 тыс. детей потеряли своих отцов в результате конфликта. Об этом говорится в отчете структуры Организации Объединённых Наций «ООН-Женщины».

«С 7 октября 2023 года в секторе Газа было убито более 24 620 палестинцев, 70 процентов из которых составляли женщины или дети… 2 матери гибнут каждый час», - говорится в отчете.

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты призвали США поддержать немедленное прекращение огня в конфликте в секторе Газа, это будет ключом к его разрешению.

Член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан, в свою очередь, подчеркивал, что более 800 тысяч палестинцев в секторе Газа вынуждены жить в условиях голода, вызванного агрессивными действиями Израиля.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии «глубоко обеспокоены» безопасностью на Ближнем Востоке

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами