В ООН заявили, что в секторе Газа ежечасно погибают две матери

С начала эскалации палестино-израильского конфликта ежечасно в секторе Газа погибают две матери, при этом по меньшей мере 10 тыс. детей потеряли своих отцов в результате конфликта. Об этом говорится в отчете структуры Организации Объединённых Наций «ООН-Женщины».

«С 7 октября 2023 года в секторе Газа было убито более 24 620 палестинцев, 70 процентов из которых составляли женщины или дети… 2 матери гибнут каждый час», - говорится в отчете.

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты призвали США поддержать немедленное прекращение огня в конфликте в секторе Газа, это будет ключом к его разрешению.

Член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан, в свою очередь, подчеркивал, что более 800 тысяч палестинцев в секторе Газа вынуждены жить в условиях голода, вызванного агрессивными действиями Израиля.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии «глубоко обеспокоены» безопасностью на Ближнем Востоке