США и Британия планируют усилить военную кампанию против хуситов

США и Великобритания изучают варианты активизации военной кампании против хуситов в Йемене, при этом не хотят провоцировать масштабную войну в регионе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, США и Великобритания изучают способы активизации своей кампании против боевиков-хуситов в Йемене, не провоцируя более масштабную войну», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что активизация военной кампании против хуситов предполагает акцент на нанесение ударов по иранским поставкам хуситам, а также «более агрессивные упреждающие удары».

Как пишет агентство, эти предложения могут ознаменовать эскалацию усилий союзников по прекращению хаоса в Красном море, на которое приходилось около 12% мировой торговли.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) еще остается наступательный потенциал после ряда ударов США и Великобритании по позициям хуситов.

Соединенные Штаты в кооперации с Великобританией 19 января в шестой раз за неделю нанесли удары по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее в США заявили, что Иран не может позволить себе «полноценную эскалацию» на Ближнем Востоке.