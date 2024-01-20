В США рассказали о главной цели Вашингтона на Корейском полуострове

Главной целью в стратегии США по отношению к КНДР является денуклеаризация, она остается доминирующей на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в статье, опубликованной на сайте издания.

«Денуклеаризация остается доминирующей целью Америки на полуострове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политика США в отношении КНДР в предыдущие десятилетия ознаменовала собой «метод кнута и пряника». «Кнуты» включали в себя «драконовские санкции», в том числе девять раундов, принятых Советом Безопасности ООН в период с 2006 по 2017 год. «Пряником» после 2006 года были обещания снова снять санкции.

КНДР провела испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова Северная Корея, если США «примут ошибочное решение» против Пхеньяна. ЦТАК тогда передавало, что после учений лидер Северной Кореи поставил «новые важные задачи» насчет ускоренного укрепления ядерных сил.

Ранее сообщалось, что в Белом доме опасаются радикального усиления угрозы со стороны КНДР.