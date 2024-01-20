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В Британии создали подразделение для борьбы с «угрозами» России

Telegraph: в полиции Лондона появилось подразделение для борьбы с «угрозами» РФ

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Marko Djurica/Reuters

В полиции Лондона появилось новое подразделение для борьбы с «угрозами» со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на помощника главы полиции британской полиции по специальным операциям Мэтт Джукс.

Джукс назвал это спецподразделение «расследовательской командой» и заявил, что королевство сталкивается с самой большой угрозой со стороны указанных стран со времен Холодной войны.

Правоохранитель добавил, что рабочая нагрузка его ведомства касательно борьбы со шпионажем и вмешательством со стороны других государств выросла в четыре раза после инцидента в Солсбери в 2018 году. По словам Джукса, новое подразделение будет вести борьбу с этими угрозами совместно со спецслужбами.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

На этой неделе стало известно, что Эстония, Латвия и Литва планируют создать «линию обороны» на восточной границе, в том числе на границе с Россией. Эстония готова построить примерно 600 специальных бетонных бункеров. Каждый из них рассчитан на 10 человек. Возведение защитных сооружений обойдется Таллину примерно в €60 млн и начнется уже в следующем году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России.

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