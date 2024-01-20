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В Молдавии призвали не оглядываться на ЕС в сфере развития экономики

Экс-премьер Молдавии Тарлев: в развитии экономики не надо оглядываться на ЕС

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Бывший премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что властям страны в лице президента Майи Санду необходимо заботиться об экономике страны, а не оглядываться на решения Евросоюза в этой сфере. Его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Власти не уделяют нужного внимания для того, чтобы найти нужное решение для защиты рынка, товаропроизводителей, агропромышленного комплекса… Это безответственно… надо заботиться о развитии экономики страны», — заявил Тарлев.

По его словам, нет необходимости в том, чтобы «показывать пальцем» на каждое решение Евросоюза или других международных структур относительно сельскохозяйственного и экономического развития Молдавии.

До этого сообщалось, что в 2024 году транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Молдавии будет осуществляться со скидкой 27%.

При этом Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что не одобряет продление режима свободной торговли с Украиной.

В свою очередь, оппозиционная молдавская партия «Шанс» заявила о стремительном росте стоимости жизни в стране на фоне замедления инфляции.

Ранее сообщалось, что Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы.

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