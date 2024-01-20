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В Белом доме считают, что у хуситов все еще есть наступательный потенциал

Кирби заявил, что у хуситов остается наступательный потенциал

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) еще отсается наступательный потенциал после ряда ударов США и Великобритании по позициям хуситов. Его слова приводит американский телеканал Fox News.

«(Хуситы – прим. ред.) все еще имеют некоторый наступательный потенциал, и мы собираемся продолжать предпринимать действия, которые, по нашему мнению, нам необходимо предпринять, чтобы защитить себя», - заявил Кирби.

По его словам, хуситы «должны остановить эти нападения».

До этого Соединенные Штаты в кооперации с Великобританией в шестой раз за неделю нанесли удары по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в Йемене.

На сей раз атака пришлась на крупный портовый город Ходейда с населением порядка 500 тыс. человек, расположенный на побережье Красного моря.

Ранее в США заявили, что Иран не может позволить себе «полноценную эскалацию» на Ближнем Востоке.

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